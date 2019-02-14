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Премиальный

Джей энд Ти Банк,

Джей энд Ти Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD
Ставка
до 3,30%
Сумма
от 100 000 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
1 636 $
Ставка
3,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 100 000 $ 2,5 3,3 3,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 11:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 1 городе России
1 544
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Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
Сайт
www.jtbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

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