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Депозитный вклад (доллары/евро)

Балаково-Банк,

Балаково-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 056 $
Ставка
3,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
366 дней 735 дней
от 1 000 $ 1
от 15 000 $ 3,5
366 дней 735 дней
от 1 000 € 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

500 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозитный вклад (доллары/евро)» в 1 городе России
892
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Справочная информация
АО «Балаково-Банк»
Адрес
413857, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21
ОГРН
1026400002265
Отделения и банкоматы
в вашем городе Балаково
Отделения 9
Банкоматы 6
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Телефоны
(8453) 44-41-49

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