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Удобный 1000

Таврический,

Таврический вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
144
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад можно открыть при оформлении в банке «Таврический» программы Накопительного страхования жизни с рассроченной схемой оплаты страховых взносов
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 10:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный 1000» в 5 городах России
3 588
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
Сайт
www.tavrich.ru
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Телефоны
8 800 775-57-12

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