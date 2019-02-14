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Зимний

Майский,

Майский вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
617
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 10 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 19:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимний» в 1 городе России
978
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Справочная информация
ООО «Банк «Майский»
Адрес
361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д. 23
ОГРН
1020700000826
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майский
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(86633) 2-24-60

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