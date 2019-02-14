Зимний
Майский,
Майский вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
617 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 10 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 19:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимний» в 1 городе России
978
Справочная информация
ООО «Банк «Майский»
- Адрес
- 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д. 23
- ОГРН
- 1020700000826
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Майский
- Телефоны
-
(86633) 2-24-60
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