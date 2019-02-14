Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия оформление вклада осуществляется в отделениях связи ФГУП «Почта России» при условии оформления вклада сотрудниками Почты России Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 10 календарных дней с даты оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии/пролонгации вклада клиентом, имеющим Сберегательный счет с тарифным планом «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»;

к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 11:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.