Почтовый
Почта Банк,
Почта Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 593 ₽
Ставка
7,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|7,05
|7,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- оформление вклада осуществляется в отделениях связи ФГУП «Почта России» при условии оформления вклада сотрудниками Почты России
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 10 календарных дней с даты оформления договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
- при открытии/пролонгации вклада клиентом, имеющим Сберегательный счет с тарифным планом «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»;
- к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почтовый» в 1570 городах России
50 980
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 550-07-70 — единая справочная служба
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|50 000 ₽
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|500 000 ₽
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