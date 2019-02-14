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Инвестиционный

Банк Зенит,

Банк Зенит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,95%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
119 658
Ставка
7,95%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 367 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 000 ₽ 7,5 7,95
от 367 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 30 000 $ 3 3
от 367 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 25 000 € 0,01 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
для своих
private
Особые условия

вклад открывается при условии:

  • наличия у вкладчика на дату заключения вклада (-ов) на общую сумму не менее 500 000 долларов или эквивалент этой суммы в других валютах (по курсу Банка России на дату заключения договора) на срок не менее 365 дней
  • либо вклада (-ов) на общую сумму не менее 1 000 000 долларов или эквивалент этой суммы в других валютах (по курсу Банка России на дату заключения договора) на срок не менее 180 дней
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 29 городах России
7 495
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 59
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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