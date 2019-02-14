Инвестиционный
Банк Зенит,
Банк Зенит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,95%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
119 658 ₽
Ставка
7,95%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 367 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 000 ₽
|7,5
|7,95
|от 367 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 30 000 $
|3
|3
|от 367 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 25 000 €
|0,01
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
для своих
private
- Особые условия
-
вклад открывается при условии:
- наличия у вкладчика на дату заключения вклада (-ов) на общую сумму не менее 500 000 долларов или эквивалент этой суммы в других валютах (по курсу Банка России на дату заключения договора) на срок не менее 365 дней
- либо вклада (-ов) на общую сумму не менее 1 000 000 долларов или эквивалент этой суммы в других валютах (по курсу Банка России на дату заключения договора) на срок не менее 180 дней
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 29 городах России
7 495
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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