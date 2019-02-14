Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад для своих

private Особые условия вклад открывается при условии: наличия у вкладчика на дату заключения вклада (-ов) на общую сумму не менее 500 000 долларов или эквивалент этой суммы в других валютах (по курсу Банка России на дату заключения договора) на срок не менее 365 дней

либо вклада (-ов) на общую сумму не менее 1 000 000 долларов или эквивалент этой суммы в других валютах (по курсу Банка России на дату заключения договора) на срок не менее 180 дней Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 13:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.