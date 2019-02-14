Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно или ежеквартально первое снятие процентов - по истечении 90 дней после открытия счета, но не ранее 1-го числа следующего месяца, далее - ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 50 000 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 90 дней с сохранением процентов Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 13:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.