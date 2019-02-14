Перспективный-2
Сельмашбанк,
Сельмашбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно или ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
10 996 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 200 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно или ежеквартально
первое снятие процентов - по истечении 90 дней после открытия счета, но не ранее 1-го числа следующего месяца, далее - ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
50 000 рублей
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 90 дней с сохранением процентов
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 13:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспективный-2» в 2 городах России
985
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк»
- Адрес
- 344029, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Сельмаш, д. 102
- ОГРН
- 1026100002026
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 283-20-68
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