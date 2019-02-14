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Мобильный (с пакетом услуг)

Уральский Банк Реконструкции и Развития,

Уральский Банк Реконструкции и Развития вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
210 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 811
Ставка
6,2%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
210 дней
от 50 000 ₽ 6,2
210 дней
от 300 $ 0,75
210 дней
от 300 € 0,6

минимальная сумма для вкладов, открытых в интернет-банке или банкомате - 1 000 рублей, 50 долларов/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • вклад открывается при оформлении пакета услуг "Всё под контролем"
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

в кассе банка - 20 000 рублей, 100 долларов/евро, безналичным способом - без ограничений

Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее капитализированные проценты сохраняются

Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада в рублях через интернет-банк

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.02.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный (с пакетом услуг)» в 95 городах России
9 737
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 32
Банкоматы 181
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Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Накопительный на 540 дней (с пакетом услуг) 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Накопительный на 390 дней (с пакетом услуг) 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Растущий процент (с пакетом услуг) 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Накопительный на 540 дней 6,88 50 000 ₽ Посмотреть
Накопительный на 390 дней 6,6 50 000 ₽ Посмотреть
Растущий процент 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Мобильный 5,2 50 000 ₽ Посмотреть
Мультивалютный 4,75 50 000 ₽ Посмотреть
Доходный (с пакетом услуг) 4,64 50 000 ₽ Посмотреть
Доходный 4,38 50 000 ₽ Посмотреть
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