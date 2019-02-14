Удобный
Эс-Би-Ай Банк,
Эс-Би-Ай Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,35%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 595 ₽
Ставка
6,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- допускается открытие не более одного вклада каждым вкладчиком
- Пополнение
-
возможно
- 10 000 рублей;
- прекращается за 30 календарных дней до окончаниясрока вклада;
- банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов
- Частичное снятие
-
возможно
- неснижаемый остаток - 200 000 рублей;
- при проведении операций по выдаче наличных денежных средств удерживается комиссия в соответствии с тарифами РКО
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 15:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 1 городе России
2 305
Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
- Адрес
- 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
- Сайт
- sbibankllc.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700 65 12 — единая справочная служба
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