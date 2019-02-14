Максимальный доход
Эс-Би-Ай Банк,
Эс-Би-Ай Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,90%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 970 ₽
Ставка
7,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- JPY
- CHF
- GBP
|367 дней
|от 50 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|7,9
|367 дней
|от 1 000 $ до 500 000 $
|1,4
|367 дней
|от 1 000 € до 500 000 €
|0,5
|367 дней
|от 100 000 ¥ до 60 000 000 ¥
|0,25
|367 дней
|от 1 000 CHF до 500 000 CHF
|0,1
|367 дней
|от 1 000 £ до 500 000 £
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 15:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 1 городе России
2 714
Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
- Адрес
- 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
- Сайт
- sbibankllc.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700 65 12 — единая справочная служба
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