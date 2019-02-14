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Накопительный

Морской Банк,

Морской Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
29 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
29 дней
от 1 ₽ 4,5
29 дней
от 1 $ 0,05
29 дней
от 1 € 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 17:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 8 городах России
2 010
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Справочная информация
АО «Морской Акционерный Банк»
Адрес
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1—2
ОГРН
1027700568224
Сайт
www.maritimebank.com
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Телефоны
(495) 777-11-77

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