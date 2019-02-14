Накопительный
Морской Банк,
Морской Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
29 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
4,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|29 дней
|от 1 ₽
|4,5
|29 дней
|от 1 $
|0,05
|29 дней
|от 1 €
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 17:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 8 городах России
2 010
Справочная информация
АО «Морской Акционерный Банк»
- Адрес
- 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1—2
- ОГРН
- 1027700568224
- Сайт
- www.maritimebank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 777-11-77
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