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Пользуйся!

Саратов,

Саратов вклад

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Валюта
RUB
Ставка
4,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
4 299
Ставка
4,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 100 000 ₽ 4,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 18:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пользуйся!» в 1 городе России
972
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
Адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
ОГРН
1026400002089
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Телефоны
(8452) 56-04-42

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Абсолют 7,5 20 000 000 ₽ Посмотреть
Подарочный 7,3 5 000 000 ₽ Посмотреть
Супер 6,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Рантье 6 1 300 000 ₽ Посмотреть
Призовой 6 500 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 5,5 1 ₽ Посмотреть
Шанс 4,5 3 000 ₽ Посмотреть
Годовой 1 800 $ Посмотреть
Полугодовой 0,5 800 $ Посмотреть
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