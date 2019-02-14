Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно 1 п.п. при заключении договора инвестиционного страхования жизни Автопролонгация невозможна Дата актуализации 25.01.2019 13:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.