Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты выпускается карта Visa Gold; обслуживается на условиях тарифного плана «Стандарт» в соответствии с действующими тарифами по обслуживанию банковских карт Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 09:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.