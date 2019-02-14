Приморский
Примтеркомбанк,
Примтеркомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
249 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 10 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Приморский» в 4 городах России
1 260
Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
- ОГРН
- 1022500001325
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(4232) 26-98-31
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