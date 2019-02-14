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Приморский

Примтеркомбанк,

Примтеркомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
249
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 10 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Приморский» в 4 городах России
1 260
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Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
ОГРН
1022500001325
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Телефоны
(4232) 26-98-31

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