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Специальное предложение

НИКО-Банк,

НИКО-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD
Ставка
до 3,50%
Сумма
от 15 000 $
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
1 073 $
Ставка
3,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 15 000 $ 3,3
от 30 000 $ 3,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 17:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Специальное предложение» в 8 городах России
1 050
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
ОГРН
1025600001679
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 8
Банкоматы 16
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Телефоны
(3532) 34-00-34

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