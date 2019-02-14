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Управляемый доход Премиум

Банк Зенит,

Банк Зенит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,35%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
196 631
Ставка
6,35%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 3 000 000 ₽ 6 6,25 6,35 6,35
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 30 000 $ 1,5 1,9 2 1,9
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 30 000 € 0,01 0,01 0,01 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
private
Особые условия
  • вклад открывается премиальным клиентам банка
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 000 рублей, 1 000 долларов; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,1 п.п.

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 13:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый доход Премиум» в 29 городах России
3 158
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 59
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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