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Моя стратегия

Промсвязьбанк,

Промсвязьбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
42 151
Ставка
8,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 8,3 8,3
от 1 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 8,5 8,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • открытие вклада возможно при одновременном оформлении программы инвестиционного страхования жизни в одной из трех партнерских компаний:
  • программа ИСЖ "Управляй Капиталом" от страховой компании ООО "МАКС - Жизнь";
  • программа ИСЖ "Линия роста" от страховой компании ООО "ВСК - Линия жизни";
  • программа ИСЖ "Вектор" от страховой компании ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь";
  • сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии по полису инвестиционного страхования жизни
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
на условиях вклада «Моя выгода», действующих на дату пролонгации вклада
Дата актуализации
21.01.2019 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя стратегия» в 137 городах России
80 141
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 38
Банкоматы 107
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный процент (в конце срока) 7,6 5 000 000 ₽ Посмотреть
Мой доход (онлайн) 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Мой доход 7,4 100 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (ежемесячно) 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя выгода 7 10 000 ₽ Посмотреть
Расходный 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Фиксированный процент 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (в конце срока) 6,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя копилка 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (в конце срока) 6,3 350 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (ежемесячно) 6,2 5 000 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (ежемесячно) 6 350 000 ₽ Посмотреть
Мои возможности 5,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
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