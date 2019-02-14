Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия открытие вклада возможно при одновременном оформлении программы инвестиционного страхования жизни в одной из трех партнерских компаний:

программа ИСЖ "Управляй Капиталом" от страховой компании ООО "МАКС - Жизнь";

программа ИСЖ "Линия роста" от страховой компании ООО "ВСК - Линия жизни";

программа ИСЖ "Вектор" от страховой компании ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь";

сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии по полису инвестиционного страхования жизни Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна не более 3 раз на условиях вклада «Моя выгода», действующих на дату пролонгации вклада Дата актуализации 21.01.2019 14:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.