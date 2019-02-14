Моя стратегия
Промсвязьбанк,
Промсвязьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
42 151 ₽
Ставка
8,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|8,3
|8,3
|от 1 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|8,5
|8,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- открытие вклада возможно при одновременном оформлении программы инвестиционного страхования жизни в одной из трех партнерских компаний:
- программа ИСЖ "Управляй Капиталом" от страховой компании ООО "МАКС - Жизнь";
- программа ИСЖ "Линия роста" от страховой компании ООО "ВСК - Линия жизни";
- программа ИСЖ "Вектор" от страховой компании ООО "СК "Ингосстрах - Жизнь";
- сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии по полису инвестиционного страхования жизни
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна не более 3 раз
на условиях вклада «Моя выгода», действующих на дату пролонгации вклада
- Дата актуализации
- 21.01.2019 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя стратегия» в 137 городах России
80 141
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|7
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|6,85
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|6,85
|5 000 000 ₽
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|6,55
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|Моя копилка
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|1 500 000 ₽
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|Кошелек (в конце срока)
|6,3
|350 000 ₽
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|Универсальный (ежемесячно)
|6,2
|5 000 000 ₽
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|Кошелек (ежемесячно)
|6
|350 000 ₽
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|Мои возможности
|5,7
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