Максимальный доход
Банк «Возрождение»,
Банк «Возрождение» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 108 ₽
Ставка
8,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|8,5
|8
|181 день
|367 дней
|от 1 500 $ до 170 000 $
|2
|2,7
cумма вклада не может превышать размер страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору инвестиционного страхования жизни
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни в офисах банка
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Возрождение – Моя выгода»
- Дата актуализации
- 06.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 80 городах России
35 401
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
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|7,17
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|Привилегированный Комфорт+
|7
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|Возрождение - Моя выгода
|6,9
|1 500 000 ₽
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|Традиция успеха Максимум
|6,9
|10 000 000 ₽
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|Привилегированный Доход
|6,8
|10 000 000 ₽
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|Моментальный
|6,7
|1 000 ₽
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|Перспектива роста Максимум
|6,6
|2 500 000 ₽
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|Добрые традиции (первый период 12 месяцев)
|6,57
|30 000 ₽
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|Возрождение - Моя копилка (пенсионный)
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Возрождение - Моя копилка
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Привилегированный Комфорт
|6,5
|10 000 000 ₽
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|Комфортный плюс (пенсионный)
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Комфортный плюс
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Добрые традиции (первый период 6 месяцев)
|6
|30 000 ₽
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|Возрождение - Мои возможности
|5
|1 500 000 ₽
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