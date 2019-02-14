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Максимальный доход

Банк «Возрождение»,

Банк «Возрождение» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 108
Ставка
8,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 8,5 8
181 день 367 дней
от 1 500 $ до 170 000 $ 2 2,7

cумма вклада не может превышать размер страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору инвестиционного страхования жизни

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни в офисах банка
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Возрождение – Моя выгода»
Дата актуализации
06.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 80 городах России
35 401
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Позитивный 7,17 30 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт+ 7 30 000 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя выгода 6,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Традиция успеха Максимум 6,9 10 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Доход 6,8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Моментальный 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Перспектива роста Максимум 6,6 2 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 12 месяцев) 6,57 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 6 месяцев) 6 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Мои возможности 5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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