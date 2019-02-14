Постоянный доход
РАМ Банк,
РАМ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
78 401 ₽
Ставка
7,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽
|6,5
|6,65
|7,1
|от 500 000 ₽
|6,6
|6,7
|7,35
|от 1 000 000 ₽
|6,65
|6,95
|7,8
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 $
|1,25
|1,75
|2,25
|от 5 000 $
|1,5
|2
|2,5
|от 15 000 $
|1,75
|2,25
|2,75
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 €
|0,1
|0,3
|0,5
|от 5 000 €
|0,2
|0,5
|0,7
|от 15 000 €
|0,5
|0,7
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 09:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Постоянный доход» в 1 городе России
5 020
Справочная информация
ООО «РАМ Банк»
- Адрес
- 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3
- Сайт
- www.rambank-msk.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 707-22-02
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|Название
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|Мин. сумма
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|7,5
|1 000 000 ₽
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|Универсальный
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|1 000 000 ₽
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