Вход

Постоянный доход

РАМ Банк,

РАМ Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
78 401
Ставка
7,8%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 6,5 6,65 7,1
от 500 000 ₽ 6,6 6,7 7,35
от 1 000 000 ₽ 6,65 6,95 7,8
91 день 181 день 367 дней
от 1 000 $ 1,25 1,75 2,25
от 5 000 $ 1,5 2 2,5
от 15 000 $ 1,75 2,25 2,75
91 день 181 день 367 дней
от 1 000 € 0,1 0,3 0,5
от 5 000 € 0,2 0,5 0,7
от 15 000 € 0,5 0,7 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 09:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Постоянный доход» в 1 городе России
5 020
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «РАМ Банк»
Адрес
123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3
Сайт
www.rambank-msk.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 707-22-02

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Мандарин 7,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный 7,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще