Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 0,1%;

от 31 до 60 дней - 4%;

от 61 до 90 дней - 4,6%;

от 91 до 180 дней - 5,1%;

от 181 до 270 дней - 5,3%;

от 271 до 369 дней - 5,3%;

от 370 до 543 ней - 5,4%;

от 544 до 722 дней - 5,4% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 10:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.