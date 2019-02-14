Супер
Саратов,
Саратов вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 400 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
90 970 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|от 1 400 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 18:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супер» в 1 городе России
1 053
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
- Адрес
- 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
- ОГРН
- 1026400002089
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 56-04-42
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