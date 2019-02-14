Сезонный - 555 дней
Кузнецкий,
Кузнецкий вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,15%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
555 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 086 ₽
Ставка
7,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|555 дней
|от 10 000 ₽
|7,15
- всего шесть периодов начисления процентов: 1-90 дней - 6,75%, 91-180 дней - 6,9%, 181-270 дней - 7,05%, 271-360 дней - 7,2%, 361-450 дней - 7,35%, 451-555 дней - 7,5% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты начисляются исходя из процентной ставки, действующей для определенного периода
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный - 555 дней» в 13 городах России
1 320
Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
- Адрес
- 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
- ОГРН
- 1125800000094
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пенза
- Телефоны
-
8 800 100-64-10 — единая справочная служба(8412) 45-02-67
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