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Сезонный - 555 дней

Кузнецкий,

Кузнецкий вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,15%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
555 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 086
Ставка
7,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
555 дней
от 10 000 ₽ 7,15
  • всего шесть периодов начисления процентов: 1-90 дней - 6,75%, 91-180 дней - 6,9%, 181-270 дней - 7,05%, 271-360 дней - 7,2%, 361-450 дней - 7,35%, 451-555 дней - 7,5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты начисляются исходя из процентной ставки, действующей для определенного периода

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный - 555 дней» в 13 городах России
1 320
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
Отделения 16
Банкоматы 27
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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