Вход

Капитал Онлайн

Новикомбанк,

Новикомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,05%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
106 004
Ставка
7,05%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 400 дней от 401 до 732 дней
от 1 000 ₽ 6,45 6,55 6,9 6,55
от 1 500 000 ₽ 6,55 6,7 7,05 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
07.02.2019 14:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал Онлайн» в 10 городах России
6 113
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Сайт
www.novikom.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 3
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-70-07 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Premium Капитал 7,15 30 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Капитал 6,95 1 000 ₽ Посмотреть
Зарплатный Капитал 6,85 1 500 000 ₽ Посмотреть
Капитал 6,75 1 500 000 ₽ Посмотреть
Premium Рост 6,65 30 000 000 ₽ Посмотреть
Рост Онлайн 6,55 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Рост 6,45 500 000 ₽ Посмотреть
Зарплатный Рост 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Рост 6,25 1 500 000 ₽ Посмотреть
Premium Комфорт 5,95 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт Онлайн 5,65 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Комфорт 5,55 10 000 ₽ Посмотреть
Зарплатный Комфорт 5,45 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфорт 5,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще