Капитал Онлайн
Новикомбанк,
Новикомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,05%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
106 004 ₽
Ставка
7,05%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 31 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 401 до 732 дней
|от 1 000 ₽
|6,45
|6,55
|6,9
|6,55
|от 1 500 000 ₽
|6,55
|6,7
|7,05
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 07.02.2019 14:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал Онлайн» в 10 городах России
6 113
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-70-07 — единая справочная служба
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