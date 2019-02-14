Рост Онлайн
Новикомбанк,
Новикомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,55%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 61 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
49 385 ₽
Ставка
6,55%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 61 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 1 000 ₽
|6,05
|6,45
|6,25
|от 1 500 000 ₽
|6,15
|6,55
|6,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
при открытии вклада на сумму от 1,5 млн рублей, 25 тыс. долларов или евро, по желанию клиента, выпускается карта Visa Gold или Masterсard Gold (за исключением карт с начислением процентов на остаток) , или МИР Премиальная без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении ½ срока вклада и более, проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 07.02.2019 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рост Онлайн» в 10 городах России
2 973
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-70-07 — единая справочная служба
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по вкладам
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