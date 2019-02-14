Вход

Для накопления

Хлынов,

Хлынов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
337
Ставка
6,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 270 дней 367 дней 546 дней
от 5 000 ₽ 5,9 6,1 6,3 6,5 6,5
91 день 181 день 270 дней 367 дней 546 дней
от 75 $ 1,5 1,8 2 2 2,1
91 день 181 день 270 дней 367 дней 546 дней
от 75 € 0,07 0,07 0,1 0,1 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

увеличение ставки пенсионерам, а также при открытии в рублях через интернет-банк

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 16:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для накопления» в 14 городах России
1 492
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ОГРН
1024300000042
Сайт
www.bank-hlynov.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 21
Банкоматы 50
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-27-77

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 7,4 50 000 ₽ Посмотреть
Для сохранения 6,9 5 000 ₽ Посмотреть
Специальный 6,4 5 000 ₽ Посмотреть
Для управления 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще