Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях увеличение ставки пенсионерам, а также при открытии в рублях через интернет-банк Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 12.02.2019 16:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.