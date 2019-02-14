Для управления
Хлынов,
Хлынов вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
138 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 5 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
увеличение ставки пенсионерам, а также при открытии через интернет-банк
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 16:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для управления» в 14 городах России
1 204
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
- Адрес
- 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
- ОГРН
- 1024300000042
- Сайт
- www.bank-hlynov.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 250-27-77
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