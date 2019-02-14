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Для управления

Хлынов,

Хлынов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
138
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 5 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

увеличение ставки пенсионерам, а также при открытии через интернет-банк

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 16:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для управления» в 14 городах России
1 204
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ОГРН
1024300000042
Сайт
www.bank-hlynov.ru
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Телефоны
8 800 250-27-77

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