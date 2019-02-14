Максимальный
Союз,
Союз вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,92%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
20 836 ₽
Ставка
6,92%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 100 000 ₽
|6,92
- шесть периодов начисления процентов: с первого по 183 день - 7,5%; со 184 по 367 день - 7,5%; с 368 по 551 день - 7%; с 552 по 735 день - 7%; с 736 по 919 день - 6,25%; с 920 по 1 100 день - 6,25%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полный период сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 11:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 21 городе России
5 469
Справочная информация
АО «Банк «Союз»
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- ОГРН
- 1027739447922
- Сайт
- www.banksoyuz.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
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по вкладам
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|7,5
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|7,5
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|7,5
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|7,25
|1 400 000 ₽
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|6,75
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|Комфортный (в конце срока)
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