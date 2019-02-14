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Максимальный

Союз,

Союз вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,92%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
20 836
Ставка
6,92%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 100 000 ₽ 6,92
  • шесть периодов начисления процентов: с первого по 183 день - 7,5%; со 184 по 367 день - 7,5%; с 368 по 551 день - 7%; с 552 по 735 день - 7%; с 736 по 919 день - 6,25%; с 920 по 1 100 день - 6,25%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за полный период сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 11:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 21 городе России
5 469
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
ОГРН
1027739447922
Сайт
www.banksoyuz.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 9
Банкоматы 38
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Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Двойная выгода (в конце срока) 8,25 50 000 ₽ Посмотреть
Двойная выгода (ежемесячно) 8 50 000 ₽ Посмотреть
Комфортный статус 7,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Замороженный процент 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Классический (в конце срока) 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, в конце срока) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Классический (ежемесячно) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (в конце срока) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (ежемесячно) 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (в конце срока) 6,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (ежемесячно) 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
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