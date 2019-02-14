Ежемесячный доход - Energoline
Энергомашбанк,
Энергомашбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
225 098 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 367 дней
|от 368 до 730 дней
|от 5 000 ₽
|5,5
|6,1
|6,1
|6,5
|от 500 000 ₽
|5,75
|6,6
|6,8
|7,1
|от 3 000 000 ₽
|6
|6,8
|7
|7,2
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 367 дней
|от 368 до 730 дней
|от 100 $
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 15 000 $
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 100 000 $
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 367 дней
|от 368 до 730 дней
|от 100 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 12 000 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 100 000 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается через Интернет-банк
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей, 100 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный доход - Energoline» в 1 городе России
1 273
Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
- Адрес
- 197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
- ОГРН
- 1027800001261
- Сайт
- www.energomashbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 250-50-60 — единая справочная служба
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