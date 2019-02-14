Оптимальный экспресс плюс - Energoline
Энергомашбанк,
Энергомашбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 496 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|61 день
|91 день
|от 100 000 ₽
|5
|5,5
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через Интернет-банк
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный экспресс плюс - Energoline» в 1 городе России
921
Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
- Адрес
- 197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
- ОГРН
- 1027800001261
- Сайт
- www.energomashbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 250-50-60 — единая справочная служба
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