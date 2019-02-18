Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Особые условия вклад открывается дистанционно с использованием системы "Интернет-Банк" Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения 100 000 000 рублей; не позднее 90 календарных дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение по ставке до востребования по ставке 2% годовых Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 16:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.