Интернет-кошелек
Челиндбанк,
Челиндбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 044 841 ₽
Ставка
6,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 366 до 554 дней
|от 555 до 776 дней
|от 777 до 1111 дней
|от 1 000 ₽
|5
|4,8
|4,7
|от 10 000 ₽
|5,6
|5,5
|5,4
|от 50 000 ₽
|5,8
|5,7
|5,6
|от 100 000 ₽
|5,9
|5,8
|5,7
|от 700 000 ₽
|6
|5,9
|5,8
|от 1 000 000 ₽
|6,1
|6
|5,9
|от 3 000 000 ₽
|6,3
|6,1
|6
|от 10 000 000 ₽
|6,5
|6,3
|6,2
|от 30 000 000 ₽
|6,8
|6,6
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается дистанционно с использованием системы "Интернет-Банк"
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
100 000 000 рублей; не позднее 90 календарных дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке 2% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 14.02.2019 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Интернет-кошелек» в 27 городах России
1 107
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- ОГРН
- 1027400000110
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-83-80 — контакт-центр
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
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-
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