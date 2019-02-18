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Интернет-кошелек

Челиндбанк,

Челиндбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 044 841
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 366 до 554 дней от 555 до 776 дней от 777 до 1111 дней
от 1 000 ₽ 5 4,8 4,7
от 10 000 ₽ 5,6 5,5 5,4
от 50 000 ₽ 5,8 5,7 5,6
от 100 000 ₽ 5,9 5,8 5,7
от 700 000 ₽ 6 5,9 5,8
от 1 000 000 ₽ 6,1 6 5,9
от 3 000 000 ₽ 6,3 6,1 6
от 10 000 000 ₽ 6,5 6,3 6,2
от 30 000 000 ₽ 6,8 6,6 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается дистанционно с использованием системы "Интернет-Банк"
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 000 000 рублей; не позднее 90 календарных дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм

Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по ставке 2% годовых

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Интернет-кошелек» в 27 городах России
1 107
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
ОГРН
1027400000110
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 13
Банкоматы 67
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Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр

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