Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получение пенсии Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения

срок хранения вклада 10 000 рублей; по вкладам на срок 395 - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, на 91 и 181 день - без ограничений по сроку Частичное снятие возможно не более 100 000 рублей в течение одного календарного месяца Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладу сроком 91 день - по ставке 3,05%, 181 день - 3,15%, 395 дней - 3,2% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 17:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.