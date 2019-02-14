Пенсионный
Социнвестбанк,
Социнвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
773 ₽
Ставка
6,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|395 дней
|от 10 000 ₽
|6,6
|6,75
|6,9
максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получение пенсии
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- срок хранения вклада
10 000 рублей; по вкладам на срок 395 - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, на 91 и 181 день - без ограничений по сроку
- Частичное снятие
-
возможно
не более 100 000 рублей в течение одного календарного месяца
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладу сроком 91 день - по ставке 3,05%, 181 день - 3,15%, 395 дней - 3,2% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 17:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 1 городе России
2 530
Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
- Адрес
- 450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
- ОГРН
- 1020280000036
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 250-88-88
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по вкладам
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