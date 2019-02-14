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Пенсионный

Социнвестбанк,

Социнвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
773
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 395 дней
от 10 000 ₽ 6,6 6,75 6,9

максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получение пенсии
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • срок хранения вклада

10 000 рублей; по вкладам на срок 395 - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, на 91 и 181 день - без ограничений по сроку

Частичное снятие
возможно

не более 100 000 рублей в течение одного календарного месяца

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладу сроком 91 день - по ставке 3,05%, 181 день - 3,15%, 395 дней - 3,2% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 1 городе России
2 530
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Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
Адрес
450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
ОГРН
1020280000036
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в вашем городе Уфа
Отделения 3
Банкоматы 23
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Телефоны
(347) 250-88-88

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