Автомобильный
Совкомбанк,
Совкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 979 ₽
Ставка
6,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 30 000 ₽
|6,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на счёт банковской карты
к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта «Халва»
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении водительского удостоверения или СТС (ПТС) на автомобиль
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
-
возможно
начиная с седьмого месяца (181 дня) при условии, что размер остатка на счете составит не менее 1 рубля
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
с седьмого месяца (181 дня) при предоставлении документов, подтверждающих факт покупки автомобиля у партнеров Совкомбанка ставка по вкладу составит 7,6% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Автомобильный» в 1009 городах России
40 295
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
- Адрес
- 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- ОГРН
- 1144400000425
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-00-06 — единая справочная служба
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