Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты к банковскому счёту для расчётов физических лиц оформляется карта «Халва» Капитализация нет Особые условия вклад открывается при предъявлении водительского удостоверения или СТС (ПТС) на автомобиль Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие возможно начиная с седьмого месяца (181 дня) при условии, что размер остатка на счете составит не менее 1 рубля Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях с седьмого месяца (181 дня) при предоставлении документов, подтверждающих факт покупки автомобиля у партнеров Совкомбанка ставка по вкладу составит 7,6% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.01.2019 10:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.