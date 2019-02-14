Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад для своих Особые условия вклад могут открыть клиенты, имеющие вклад в АО «Солид Банк», истекающий по сроку в 2018 году, при условии его истребования по окончании срока Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 180 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.