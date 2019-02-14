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Банзай

Солид Банк,

Солид Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
20 672
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 1 000 ₽ 5,8
от 300 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • вклад могут открыть клиенты, имеющие вклад в АО «Солид Банк», истекающий по сроку в 2018 году, при условии его истребования по окончании срока
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 180 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Банзай» в 21 городе России
4 017
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
ОГРН
1024100000121
Сайт
www.solidbank.ru
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Телефоны
(423) 226-57-22

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