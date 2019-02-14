Банзай
Солид Банк,
Солид Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
20 672 ₽
Ставка
6,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 1 000 ₽
|5,8
|от 300 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- для своих
- Особые условия
-
- вклад могут открыть клиенты, имеющие вклад в АО «Солид Банк», истекающий по сроку в 2018 году, при условии его истребования по окончании срока
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 180 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Банзай» в 21 городе России
4 017
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- ОГРН
- 1024100000121
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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