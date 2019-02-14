Вход

Моя копилка

Сибсоцбанк,

Сибсоцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,60%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
205
Ставка
6,6%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
368 дней
от 3 000 ₽ 6,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад принимается от лиц, имеющих право на получение пенсий и пособий, назначенных органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее одного месяца до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя копилка» в 9 городах России
807
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Барнаул
Отделения 5
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(3852) 37-02-01

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Два доходных года 7,2 10 000 ₽ Посмотреть
Зимняя сказка 7 500 000 ₽ Посмотреть
Мой капитал 6,8 3 000 ₽ Посмотреть
Классика+ 6,6 10 000 ₽ Посмотреть
Бережный+ 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Верное решение 6,37 50 000 ₽ Посмотреть
Моя классика 5,5 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсия комфорт 5 100 ₽ Посмотреть
Моя валюта 2,8 30 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще