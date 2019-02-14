Моя копилка
Сибсоцбанк,
Сибсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,60%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
368 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
205 ₽
Ставка
6,6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|368 дней
|от 3 000 ₽
|6,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад принимается от лиц, имеющих право на получение пенсий и пособий, назначенных органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее одного месяца до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя копилка» в 9 городах России
807
Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
- Адрес
- 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Барнаул
- Телефоны
-
(3852) 37-02-01
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Два доходных года
|7,2
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Зимняя сказка
|7
|500 000 ₽
|Посмотреть
|Мой капитал
|6,8
|3 000 ₽
|Посмотреть
|Классика+
|6,6
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Бережный+
|6,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Верное решение
|6,37
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Моя классика
|5,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсия комфорт
|5
|100 ₽
|Посмотреть
|Моя валюта
|2,8
|30 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть