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Удобный VIP

Далена Банк,

Далена Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
806 952
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 5 000 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Особые условия
  • размер процентной ставки может быть пересмотрен сторонами договора по истечении шести месяцев в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России, и/или изменения конъюнктуры рынка
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

наличными - 1 000 рублей, безналичным путём - без ограничений

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный VIP» в 3 городах России
1 084
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Справочная информация
ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
Адрес
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
Сайт
www.dalenabank.ru
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Телефоны
(495) 673-10-10

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