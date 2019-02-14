Удобный VIP
Далена Банк,
Далена Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
806 952 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 5 000 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Особые условия
-
- размер процентной ставки может быть пересмотрен сторонами договора по истечении шести месяцев в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России, и/или изменения конъюнктуры рынка
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
наличными - 1 000 рублей, безналичным путём - без ограничений
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 14:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный VIP» в 3 городах России
1 084
Справочная информация
ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
- Адрес
- 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.dalenabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 673-10-10
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