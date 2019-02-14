Специально для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Параметры вклада Срок действия с 15.08.2018 по 28.02.2019 Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Особые условия специально для посетителей портала Банки.ру;

для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;

уникальный вклад, не имеющий аналогов среди других депозитов банка Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке 4% годовых Автопролонгация возможна на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок равный 730 дням, с учетом суммы и валюты вклада, а также условиях его открытия - в офисе банка Дата актуализации 29.01.2019 15:16 Открыть вклад 557 заявок за 30 дней Дата актуализации: 29.01.2019 12:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.