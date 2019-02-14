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Ставка надолго!

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Специально для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 989
Ставка
8%

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Детальный расчет
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557 заявок за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 50 000 ₽ 8
Параметры вклада
Срок действия
с 15.08.2018 по 28.02.2019
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Особые условия
  • специально для посетителей портала Банки.ру;
  • для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;
  • уникальный вклад, не имеющий аналогов среди других депозитов банка
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке 4% годовых

Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок равный 730 дням, с учетом суммы и валюты вклада, а также условиях его открытия - в офисе банка
Дата актуализации
29.01.2019 15:16
Открыть вклад
557 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 29.01.2019 12:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ставка надолго!» в 65 городах России
51 384
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
ОГРН
1027700159288
Сайт
www.sviaz-bank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Двойной доход (договор ИСЖ на пять лет) 8,8 30 000 ₽ Посмотреть
Двойной доход (договор ИСЖ на три года) 8,5 30 000 ₽ Посмотреть
Коллекция Классик 8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Коллекция Элит 7,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 7,3 30 000 ₽ Посмотреть
Ежемесячный доход 6,88 30 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый доход 6,6 30 000 ₽ Посмотреть
Коллекция Люкс 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Управляемый доход 6,2 30 000 ₽ Посмотреть
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