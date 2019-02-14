Ставка надолго!
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Специально для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 989 ₽
Ставка
8%
Измените параметры расчета
557 заявок за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 50 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Срок действия
- с 15.08.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- специально для посетителей портала Банки.ру;
- для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;
- уникальный вклад, не имеющий аналогов среди других депозитов банка
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке 4% годовых
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок равный 730 дням, с учетом суммы и валюты вклада, а также условиях его открытия - в офисе банка
- Дата актуализации
- 29.01.2019 15:16
557 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 29.01.2019 12:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ставка надолго!» в 65 городах России
51 384
Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- ОГРН
- 1027700159288
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-00-80 — единая справочная служба
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