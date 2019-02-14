Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей; в течение первых 180 дней с момента открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке равной 1/2 от установленной на дату открытия вклада Автопролонгация невозможна Дата актуализации 04.02.2019 16:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.