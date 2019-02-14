26
Почтобанк,
Почтобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,30%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
368 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
31 748 ₽
Ставка
6,3%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|368 дней
|от 500 000 ₽
|6,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
50 000 рублей; в течение первых 180 дней с момента открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке равной 1/2 от установленной на дату открытия вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 16:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «26» в 2 городах России
1 300
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
- Адрес
- 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 236-07-72
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|12 месяцев
|7,15
|15 000 ₽
|Посмотреть
|Классический
|5,7
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Перспектива
|5,7
|20 000 ₽
|Посмотреть
|Признание
|5,5
|3 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный (рубли)
|5,5
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный
|5,35
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Практичный Максимум
|5,3
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Практичный
|5,2
|20 000 ₽
|Посмотреть
|Горячий процент
|4,75
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный на 31 день
|4,2
|500 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный (валюта)
|0,5
|300 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть