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Абсолют

Саратов,

Саратов вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 20 000 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 499 506
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 20 000 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 18:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Абсолют» в 1 городе России
1 056
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
Адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
ОГРН
1026400002089
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Телефоны
(8452) 56-04-42

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