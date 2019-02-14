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Выгодный доход

Крайинвестбанк,

Крайинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
31
Ставка
6,2%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 до 365 дней от 366 до 1094 дней 1095 дней
от 1 000 ₽ 6,2 5,5 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

более 180 дней - проценты по вкладу выплачиваются из расчета процентной ставки, равной 0,6 ставки, установленной по договору

Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,3% при оформлении в интернет-банке

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
18.01.2019 14:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный доход» в 49 городах России
4 657
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
Сайт
www.kibank.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 84
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Телефоны
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр

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