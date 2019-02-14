Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях более 180 дней - проценты по вкладу выплачиваются из расчета процентной ставки, равной 0,6 ставки, установленной по договору Увеличение ставки возможно при других условиях +0,3% при оформлении в интернет-банке Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 18.01.2019 14:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.