Удобный
Оренбург,
Оренбург вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,43%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1098 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
816 ₽
Ставка
5,43%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1098 дней
|от 5 000 ₽
|5,43
- шесть периодов начисления процентов: с 1 по 90 день - 5,6%, с 91 по 180 день - 6%, со 181 по 270 день - 6,5%, с 271 по 366 день - 7%, с 367 по 732 день - 5,1%, с 733 по 1 098 день - 4,9%;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых 366 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты сохраняются за полные 90, 180, 270, 366, 732, 1 098 дней нахождения денежных средств во вкладе
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 18:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 21 городе России
927
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Оренбург»
- Адрес
- 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-95-22
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