Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования по ставке 1,5% годовых за весь период действия договора Увеличение ставки возможно при других условиях +0,2 п.п. при открытии вклада через интернет-банк Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 30.01.2019 14:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.