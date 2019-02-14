Доходчивый
Уралпромбанк,
Уралпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
601 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|366 дней
|от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
по ставке 1,5% годовых за весь период действия договора
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,2 п.п. при открытии вклада через интернет-банк
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 30.01.2019 14:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходчивый» в 2 городах России
836
Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-65-65
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