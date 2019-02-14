Инвестиция
Майкопбанк,
Майкопбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,35%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
732 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
636 ₽
Ставка
6,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|732 дня
|от 5 000 ₽
|6,35
четыре периода начисления процентов: * за первые 92 дня хранения вклада – 6,3%; * с 93 по 185 день – 6,5%; * с 186 по 390 день – 6,9%;
* с 391 по 732 день – 6% годовых; * указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,9%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 5000 рублей;
- прекращается за 30 календарных дней до окончания срока хранения вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при сроке хранения вклада от 186 до 732 дней проценты выплачиваются по ставке 5 % годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиция» в 2 городах России
858
Справочная информация
АО «Майкопбанк»
- Адрес
- 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
- ОГРН
- 1020100002394
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Майкоп
- Телефоны
-
(8772) 52-56-30
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