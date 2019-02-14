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Инвестиция

Майкопбанк,

Майкопбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,35%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
732 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
636
Ставка
6,35%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
732 дня
от 5 000 ₽ 6,35

четыре периода начисления процентов: * за первые 92 дня хранения вклада – 6,3%; * с 93 по 185 день – 6,5%; * с 186 по 390 день – 6,9%;
* с 391 по 732 день – 6% годовых; * указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,9%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 5000 рублей;
  • прекращается за 30 календарных дней до окончания срока хранения вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при сроке хранения вклада от 186 до 732 дней проценты выплачиваются по ставке 5 % годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиция» в 2 городах России
858
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Справочная информация
АО «Майкопбанк»
Адрес
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
ОГРН
1020100002394
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майкоп
Отделения 3
Банкоматы 6
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Телефоны
(8772) 52-56-30

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