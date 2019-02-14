Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

четыре периода начисления процентов: * за первые 92 дня хранения вклада – 6,3%; * с 93 по 185 день – 6,5%; * с 186 по 390 день – 6,9%;

* с 391 по 732 день – 6% годовых; * указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств