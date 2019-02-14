Предложение месяца
НИКО-Банк,
НИКО-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,15%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
720 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 057 ₽
Ставка
6,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|720 дней
|от 50 000 ₽
|6,15
- два периода начисления процентов: 1-360 дней - 6,8%, 361-720 дней - 5,5%;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
проценты выплачиваются каждые 15 дней на текущий счет "Сплошные плюсы"; бесплатно оформляется банковская карта Mastercard Standard или Моментальная классическая карта «Мир»
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,8%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 360 дней - по ставке вклада "До востребования", по истечении 360 дней выплаченные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Предложение месяца» в 8 городах России
649
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- ОГРН
- 1025600001679
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 34-00-34
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