Вход

Накопительный

Союз,

Союз вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1468 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
246 764
Ставка
5,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1468 дней
от 1 000 ₽ 0,01
от 300 000 ₽ 3,5
от 500 000 ₽ 4,5
от 1 000 000 ₽ 5,5
1468 дней
от 10 000 $ 0,01
от 20 000 $ 2
1468 дней
от 10 € 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • для заключения договора вклада клиент должен иметь действующую банковскую карту Mastercard Black Edition Банка СОЮЗ (АО)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1000 рублей, 10 долларов/евро

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 11:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 21 городе России
2 449
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Сайт
www.banksoyuz.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 9
Банкоматы 38
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Двойная выгода (в конце срока) 8,25 50 000 ₽ Посмотреть
Двойная выгода (ежемесячно) 8 50 000 ₽ Посмотреть
Комфортный статус 7,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Замороженный процент 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Классический (в конце срока) 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, в конце срока) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Классический (ежемесячно) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (в конце срока) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,92 100 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (ежемесячно) 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (в конце срока) 6,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (ежемесячно) 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще