Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия для заключения договора вклада клиент должен иметь действующую банковскую карту Mastercard Black Edition Банка СОЮЗ (АО) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1000 рублей, 10 долларов/евро Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 11:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.