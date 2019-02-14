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Сибсоцбанк,

Сибсоцбанк вклад

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Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,80%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
844 $
Ставка
2,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 182 дня 367 дней 730 дней
от 100 $ 0,8 1,5 1,8 1,8
от 1 000 $ 0,9 1,6 2 1,8
от 5 000 $ 1,2 2,3 2,4 2,2
от 30 000 $ 1,5 2,5 2,8 2,7
91 день 182 дня 367 дней 730 дней
от 100 € 0,1 0,2 0,3 0,4
от 1 000 € 0,1 0,3 0,5 0,6
от 5 000 € 0,2 0,4 0,6 0,7
от 30 000 € 0,4 0,5 0,7 0,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя валюта» в 9 городах России
670
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Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
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Телефоны
(3852) 37-02-01

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