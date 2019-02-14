Моя валюта
Сибсоцбанк,
Сибсоцбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,80%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
844 $
Ставка
2,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|91 день
|182 дня
|367 дней
|730 дней
|от 100 $
|0,8
|1,5
|1,8
|1,8
|от 1 000 $
|0,9
|1,6
|2
|1,8
|от 5 000 $
|1,2
|2,3
|2,4
|2,2
|от 30 000 $
|1,5
|2,5
|2,8
|2,7
|91 день
|182 дня
|367 дней
|730 дней
|от 100 €
|0,1
|0,2
|0,3
|0,4
|от 1 000 €
|0,1
|0,3
|0,5
|0,6
|от 5 000 €
|0,2
|0,4
|0,6
|0,7
|от 30 000 €
|0,4
|0,5
|0,7
|0,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моя валюта» в 9 городах России
670
Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
- Адрес
- 656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Барнаул
- Телефоны
-
(3852) 37-02-01
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