Стабильный
Центр-инвест,
Центр-инвест вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,17%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежегодно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
77 479 ₽
Ставка
5,17%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 года
|от 25 000 ₽
|5,07
|от 500 000 ₽
|5,17
- три периода начисления процентов: первый год - 7,2% (от 25 000 рублей) и 7,5% (от 500 000 рублей); второй год - 5%; третий год - 3%;
- указаны средние годовые процентные ставки за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ежегодное расторжение договора без потери причисленных процентов
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 80 городах России
1 420
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
- Сайт
- www.centrinvest.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба
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|Комфортный
|3,67
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|Накопительный с неснижаемым остатком
|3
|250 000 ₽
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|Особый
|3
|25 000 ₽
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|Срочный
|2
|5 000 $
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