Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%) Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ежеквартальное расторжение договора без потери причисленных процентов Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 11:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.