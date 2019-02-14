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Комфортный

Центр-инвест,

Центр-инвест вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,67%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 893
Ставка
3,67%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 25 000 ₽ 3,67
  • проценты начисляются по трем периодам, равным одному году: первый год - 6%, второй год - 3%, третий год - 2%;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ежеквартальное расторжение договора без потери причисленных процентов

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 11:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 80 городах России
1 525
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
Сайт
www.centrinvest.ru
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Телефоны
(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба

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Срочный на 3 года 5,08 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Накопительный на 3 года (льготное расторжение через 6 месяцев) 3,83 10 000 ₽ Посмотреть
Накопительный с неснижаемым остатком 3 250 000 ₽ Посмотреть
Особый 3 25 000 ₽ Посмотреть
Срочный 2 5 000 $ Посмотреть
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