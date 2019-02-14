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Морская звезда

Морской Банк,

Морской Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,48%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 307
Ставка
4,48%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1096 дней
от 30 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 4,48
  • четыре периода начисления процентов: с 1 по 300-й день - 6,9%;
  • с 301 по 400-й день - 8%;
  • с 401 по 700-й день - 3,5%;
  • с 701 по 1096-й день - 2,5%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 3000 рублей;
  • в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за истекшие (полные) периоды действия процентной ставки начисляются и выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.02.2019 17:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Морская звезда» в 8 городах России
1 645
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Справочная информация
АО «Морской Акционерный Банк»
Адрес
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1—2
ОГРН
1027700568224
Сайт
www.maritimebank.com
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Телефоны
(495) 777-11-77

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