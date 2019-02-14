Морская звезда
Морской Банк,
Морской Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,48%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
1096 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 307 ₽
Ставка
4,48%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1096 дней
|от 30 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|4,48
- четыре периода начисления процентов: с 1 по 300-й день - 6,9%;
- с 301 по 400-й день - 8%;
- с 401 по 700-й день - 3,5%;
- с 701 по 1096-й день - 2,5%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 3000 рублей;
- в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за истекшие (полные) периоды действия процентной ставки начисляются и выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 17:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Морская звезда» в 8 городах России
1 645
Справочная информация
АО «Морской Акционерный Банк»
- Адрес
- 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1—2
- ОГРН
- 1027700568224
- Сайт
- www.maritimebank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 777-11-77
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