Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3000 рублей;

в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за истекшие (полные) периоды действия процентной ставки начисляются и выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода Автопролонгация невозможна Дата актуализации 04.02.2019 17:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.