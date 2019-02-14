Вход

Стратегия лидерства

Липецккомбанк,

Липецккомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
8,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
300 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 370
Ставка
8,2%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
300 дней
от 50 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 8,2
300 дней
от 1 500 $ до 450 000 $ 3,01
  • по вкладу в рублях проценты начисляются по периодам: с 1 по 100 день - 7,4%; с 101 по 200 день - 8,2%; с 201 по 300 день - 9% годовых (ставки действительны при заключении договора ИСЖ на три года);
  • по вкладу в долларах проценты начисляются по периодам: с 1 по 100 день - 2,76%; с 101 по 200 день - 3,01%; с 201 по 300 день - 3,26% годовых (ставки действительны при заключении договора ИСЖ на пять лет)
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается в день оплаты вкладчиком страховой премии по договору ИСЖ;
  • сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии;
  • выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9,5%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

по вкладу в рублях при заключении договора ИСЖ на срок четыре года (7,55%; 8,4% и 9,25% соответственно периодам) или пять лет (7,7%; 8,6% и 9,5% соответственно периодам)

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия лидерства» в 6 городах России
2 427
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
ОГРН
1024800001852
Отделения и банкоматы
в вашем городе Липецк
Отделения 16
Банкоматы 93
посмотреть на карте
Телефоны
(4742) 32-93-29

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
В Зените+ 8 10 000 ₽ Посмотреть
Высокий доход 7,15 600 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый доход 6,25 600 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,25 1 000 ₽ Посмотреть
Управляемый доход 6 600 000 ₽ Посмотреть
Копилка Плюс 4,75 600 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще